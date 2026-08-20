Москва20 авгВести.На территории Удмуртии объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила республиканская служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Внимание! В 04 час. 00 мин. 20 августа на территории Удмуртской Республики объявлен сигнал "Беспилотная опасность"говорится в канале ведомства на платформе MAX
Пресс-служба Росавиации в своем канале в MAX сообщила о временном запрете на полеты в аэропорту Ижевска. В ведомстве пояснили, что решение принято в целях безопасности.