На фоне беспилотной опасности в Удмуртии закрылся аэропорт Ижевска

В Удмуртии объявлена беспилотная опасность, аэропорт Ижевска закрылся На фоне беспилотной опасности в Удмуртии закрылся аэропорт Ижевска

Москва20 авг Вести.На территории Удмуртии объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила республиканская служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Внимание! В 04 час. 00 мин. 20 августа на территории Удмуртской Республики объявлен сигнал "Беспилотная опасность" говорится в канале ведомства на платформе MAX

Пресс-служба Росавиации в своем канале в MAX сообщила о временном запрете на полеты в аэропорту Ижевска. В ведомстве пояснили, что решение принято в целях безопасности.