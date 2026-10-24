Более 10 аэропортов в России приостановили работу Росавиация ограничила полеты в аэропортах более 10 городов

Москва24 окт Вести.В аэропортах более 10 российских городов в целях безопасности ограничены полеты, следует из данных пресс-службы Росавиации, опубликованных в официальном канале на платформе MAX.

В частности, приостановили работу воздушные гавани Чебоксар, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Самары, Ульяновска, а также Ярославля, Пензы, Саратова и Сочи. Дополнительные ограничения на полеты действуют в Краснодаре и Геленджике. Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.

По данным региональных властей и служб МЧС, опубликованным в MAX, в большинстве регионов действует режим беспилотной опасности.