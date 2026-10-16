Ограничения на полеты действуют в 20 российских аэропортах В 20 российских аэропортах введены ограничения на полеты

Москва16 окт Вести.Росавиация ввела ограничения на полеты в 20 аэропортах страны, следует из данных пресс-службы ведомства, опубликованных в официальном канале на платформе MAX.

Так, в частности, остановлено обслуживание авиарейсов не только в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский, но и Пулково, Ижевска, Кирова, Самары, Чебоксар, Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Вместе с тем ограничения затронули воздушные гавани Ульяновска, Саранска, Пскова, Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова, Тамбова, Череповца, а также Ярославля и Калуги.

В пресс-службе Росавиации отметили, что возможны также изменения в расписании авиарейсов калининградского аэропорта Храброво из-за ограничений на использование воздушного пространства Ленинградской области.

В большинстве регионов меры безопасности усилены из-за возможных атак украинских беспилотных летательных аппаратов.