В девяти аэропортах в России введены ограничения на полеты Росавиация ограничила полеты в девяти аэропортах

Москва15 окт Вести.В девяти аэропортах России в целях безопасности введены ограничения на полеты, следует из данных официального канала пресс-службы Росавиации на платформе MAX.

Так, с 3.28 мск 15 октября приостановили прием и выпуск самолетов воздушные гавани Тамбова, Нижнего Новгорода, Калуги, Пензы, Саранска, Саратова, Казани и Чебоксар. Кроме того, ограничения на полеты введены в столичном аэропорту Домодедово, который обслуживает авиарейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее сообщалось, что в восьми регионах России объявлена тревога из-за опасности ракетного удара, в том числе в Татарстане и Чувашии.