В Ижевске, Кирове, Нижнем Новгороде и еще 12 аэропортах запрещены полеты

В 15 аэропортах России временно запрещены полеты В Ижевске, Кирове, Нижнем Новгороде и еще 12 аэропортах запрещены полеты

Москва23 окт Вести.Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропортах 15 городов, следует из данных пресс-службы ведомства, опубликованных на платформе MAX.

В частности, остановлено обслуживание авиарейсов воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Кирова, Иваново, Ижевска, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, а также Чебоксар, Ульяновска, Сочи, Саранска, Пензы, Саратова, Геленджика и Калуги.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов уточняется в канале пресс-службы Росавиации

Согласно данным региональных служб МЧС России, в большинстве регионов действует режим беспилотной опасности.