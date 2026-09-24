Москва24 сенВести.В аэропортах Казани, Ульяновска, Чебоксар, Саранска, Пензы и Калуги в целях безопасности временно остановлены полеты, свидетельствуют данные пресс-службы Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовговорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Согласно данным региональных властей и служб МЧС, в некоторых регионах, в частности, в Чувашии, Мордовии, Ульяновской, Калужской и Пензенской областях, введен режим беспилотной опасности.