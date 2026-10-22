Шесть аэропортов в России приостановили полеты в целях безопасности

Росавиация приостановила полеты в аэропортах шести городов Шесть аэропортов в России приостановили полеты в целях безопасности

Москва22 окт Вести.В России в целях безопасности приостановлены полеты в аэропортах шести городов – Сочи, Саранске, Саратове, Пензе, Геленджике и Калуге, следует из данных, опубликованных в официальном канале пресс-службы Росавиации в MAX.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении ведомства

Согласно данным региональных служб МЧС России, опубликованным в MAX, в настоящее время в Краснодарском крае, Мордовии, Пензенской и Калужской областях действует режим беспилотной опасности.