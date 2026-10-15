В восьми регионах России объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в восьми регионах России

Москва15 окт Вести.Ракетная опасность объявлена на территории восьми регионов России. Об этом сообщили местные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.

В частности, режим тревоги действует в Ульяновской, Калужской, Липецкой, Тульской, Брянской и Орловской областях, а также Чувашии и Татарстане.

Внимание! Ракетная опасность на территории Ульяновской области. Нельзя оставаться на открытой местности. В качестве укрытия используйте помещения с несущими стенами и без окон предупредил, в частности, губернатор Алексей Русских жителей своего региона

Ранее поздно вечером 14 октября тревога из-за ракетной опасности объявлялась более чем в 10 регионах России.