Ракетная опасность объявлена в пяти регионах России В пяти регионах России объявили ракетную опасность

Москва21 сен Вести.Ракетная опасность объявлена на территории Владимирской, Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областей. Об этом сообщили региональные власти и служба МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Ракетная опасность по всей Липецкой области. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Ракетная опасность" предупредил, в частности, губернатор Игорь Артамонов

Жителей других регионов оповестили службы РСЧС и МЧС, а также тульский и калужский губернаторы Дмитрий Миляев и Владислав Шапша.