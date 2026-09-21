Москва21 сенВести.Ракетная опасность объявлена на территории Владимирской, Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областей. Об этом сообщили региональные власти и служба МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Ракетная опасность по всей Липецкой области. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала "Ракетная опасность"предупредил, в частности, губернатор Игорь Артамонов
Жителей других регионов оповестили службы РСЧС и МЧС, а также тульский и калужский губернаторы Дмитрий Миляев и Владислав Шапша.