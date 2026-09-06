Москва6 сенВести.Ракетная опасность объявлена на территории Брянской, Орловской, Калужской и Тульской областей. Об этом сообщили руководители регионов и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.
Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность! Сохраняйте спокойствиепредупредил население своего региона, в частности, губернатор Владислав Шапша, рекомендовав принять меры предосторожности и укрыться в безопасном месте
Похожие сообщения опубликовали главы Тульской, Орловской и Брянской областей Дмитрий Миляев, Андрей Клычков и Егор Ковальчук.
Ранее ночью 6 сентября ракетная опасность объявлялась также в Липецкой области и Крыму.