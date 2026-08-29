Москва29 авг Вести.Режим опасности ракетного удара введен в восьми областях Центральной России и Поволжья, следует из сообщений региональных властей и служб МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Ракетная угроза касается, в частности, Ульяновской, Нижегородской, Липецкой, Саратовской, Тамбовской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областей.

Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие предупредил жителей своего региона губернатор Воронежской области Александр Гусев

Жители других областей были оповещены через каналы МЧС России и региональных органов власти.