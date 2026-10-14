Москва14 октВести.Вечером 14 октября в более чем десяти регионах России объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщили местные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
В частности, тревога сработала в Татарстане и Чувашии, а также Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской областях.
Согласно актуальным данным служб МЧС, на момент подготовки публикации режим ракетной опасности был отменен в большинстве регионов.