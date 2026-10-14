Ракетная опасность объявлялась в Татарстане и еще более чем 10 регионах России

Татарстан и еще более 10 регионов России подверглись ракетной опасности Ракетная опасность объявлялась в Татарстане и еще более чем 10 регионах России

Москва14 окт Вести.Вечером 14 октября в более чем десяти регионах России объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщили местные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

В частности, тревога сработала в Татарстане и Чувашии, а также Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Ростовской, Волгоградской, Курской и Белгородской областях.

Согласно актуальным данным служб МЧС, на момент подготовки публикации режим ракетной опасности был отменен в большинстве регионов.