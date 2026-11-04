Москва4 ноя Вести.Ночью 4 ноября ракетная опасность объявлялась на территории Липецкой, Воронежской, Калужской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой и Брянской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность! Если вы дома – отойдите от окон. Если вы на улице или в транспорте – зайдите в ближайшее здание, не подходите к окнам. Пользуйтесь "правилом двух стен" - найдите место в помещении, которое отделено от улицы двумя стенами (например, коридор или ванная комната) предупредил, в частности, губернатор Владислав Шапша жителей своего региона

Похожие сообщения опубликовали региональные службы МЧС, а также губернаторы Дмитрий Миляев, Андрей Клычков, Егор Ковальчук, Александр Гусев, Игорь Артамонов.

На момент подготовки публикации режим ракетной опасности был отменен в Тульской, Липецкой, Воронежской и Брянской областях.