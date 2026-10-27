Москва27 октВести.Тревога из-за ракетной опасности объявлена на территории шести регионов Центральной России, следует из сообщений местных властей и служб МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
В частности, угроза касается Тамбовской, Калужской, Тульской, Воронежской, Липецкой и Брянской областей.
Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладоваяпредупредил, в частности, жителей Воронежской области губернатор Александр Гусев
В других областях похожие сообщения опубликовали в MAX региональные службы МЧС и губернаторы Дмитрий Миляев, Егор Ковальчук, Игорь Артамонов и Владислав Шапша.