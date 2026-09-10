Ракетная опасность объявлена в Калужской, Курской, Орловской и Брянской областях

В четырех регионах Центральной России объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в Калужской, Курской, Орловской и Брянской областях

Москва10 сен Вести.Тревога из-за опасности ракетного удара объявлена на территории Калужской, Курской, Орловской и Брянской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Ракетная опасность на территории Брянской области! Запущена система оповещения. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами предупредил, в частности, жителей своего региона врио губернатора Егор Ковальчук

Жителей других регионов оповестили о ракетной угрозе через каналы МЧС.

Ранее ночью 10 сентября тревога из-за опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявлялась на территории Северного Кавказа.