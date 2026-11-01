Москва1 ноя Вести.Тревога из-за опасности ракетного удара объявлена на территории Тульской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая предупредил, в частности, жителей Воронежской области губернатор Александр Гусев

Население Тульской и Липецкой областей оповестили службы МЧС и главы регионов Дмитрий Миляев и Игорь Артамонов. В Тамбовской области жителей предупредили по каналам министерства по чрезвычайным ситуациям.