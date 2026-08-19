Москва19 авгВести.На территории четырех регионов России объявлен режим ракетной опасности, следует из сообщений местных властей и служб МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Угроза касается Тамбовской, Саратовской, Липецкой и Воронежской областей.
Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. предупредил, в частности, жителей Воронежской области губернатор Александр Гусев.
Ранее Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Саратова.