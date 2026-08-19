В четырех регионах России объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена в четырех регионах России

Москва19 авг Вести.На территории четырех регионов России объявлен режим ракетной опасности, следует из сообщений местных властей и служб МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Угроза касается Тамбовской, Саратовской, Липецкой и Воронежской областей.

Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность! Работают системы оповещения. предупредил, в частности, жителей Воронежской области губернатор Александр Гусев.

Ранее Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты в аэропорту Саратова.