Москва30 сенВести.Тревога из-за опасности ракетного удара объявлена на территории Ростовской, Волгоградской, Брянской и Калужской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность! Если вы дома – отойдите от окон. Если вы на улице или в транспорте – зайдите в ближайшее здание, не подходите к окнампредупредил, в частности, губернатор Владислав Шапша
Похожие сообщения опубликованы в каналах МЧС России в Ростовской, Волгоградской и Брянской областях.