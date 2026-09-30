В четырех регионах России объявлена ракетная опасность Ракетная опасность в Ростовской, Волгоградской, Брянской и Калужской областях

Москва30 сен Вести.Тревога из-за опасности ракетного удара объявлена на территории Ростовской, Волгоградской, Брянской и Калужской областей. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание, в Калужской области объявлена ракетная опасность! Если вы дома – отойдите от окон. Если вы на улице или в транспорте – зайдите в ближайшее здание, не подходите к окнам предупредил, в частности, губернатор Владислав Шапша

Похожие сообщения опубликованы в каналах МЧС России в Ростовской, Волгоградской и Брянской областях.