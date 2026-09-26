Москва26 сенВести.Тревога из-за угрозы ракетной опасности объявлена на территории Ростовской области и Северного Кавказа. Об этом сообщили службы МЧС России в официальных каналах на платформе MAX.
Ракетная опасность на территории Северного Кавказа в 2.55. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами! Возможны перебои мобильного интернетапредупредил дагестанский республиканский главк МЧС России
Похожее сообщение о ракетной угрозе опубликовал также ростовский главк ведомства.