Ракетная опасность объявлена еще в четырех регионах Поволжья

Еще в четырех регионах Поволжья объявлена ракетная опасность Ракетная опасность объявлена еще в четырех регионах Поволжья

Москва29 авг Вести.На территории Мордовии, Татарстана, Чувашии, Самарской области объявлена опасность ракетного удара. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах в MAX.

Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев

Жители Мордовии, Татарстана и Чувашии были оповещены по каналам МЧС России и службы РСЧС.

Ранее ночью 29 августа ракетная опасность была объявлена в восьми регионах России.