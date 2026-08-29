Москва29 авгВести.На территории Мордовии, Татарстана, Чувашии, Самарской области объявлена опасность ракетного удара. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах в MAX.
Ракетная опасность в Самарской области! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнампредупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев
Жители Мордовии, Татарстана и Чувашии были оповещены по каналам МЧС России и службы РСЧС.
Ранее ночью 29 августа ракетная опасность была объявлена в восьми регионах России.