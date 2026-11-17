Росавиация частично разрешила полеты аэропортам Внуково, Домодедово и Жуковский Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский начали полеты по согласованию

Москва17 ноя Вести.Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский начали обслуживание авиарейсов и полеты самолетов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее ночью 17 ноября в воздушных гаванях были полностью приостановлены полеты на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Согласно последним данным, с начала суток на подступах к Москве были нейтрализованы 93 вражеских БПЛА.