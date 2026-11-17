В аэропортах Внуково и Жуковский отменен запрет на полеты Аэропорты Внуково и Жуковский возобновили авиасообщение

Москва17 ноя Вести.Аэропорты Внуково и Жуковский, в которых поздно вечером 16 ноября были временно запрещены полеты самолетов на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), возобновили авиасообщение.

Аэропорты Внуково, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале на платформе MAX

Росавиация в 23.10 мск 16 ноября сообщила о приостановке полетов во Внуково, Жуковском и Домодедово. В то же время силы ПВО отражали атаки украинских БПЛА. Почти за один час было уничтожено около 100 вражеских беспилотников, летевших к Москве.

Запрет на полеты самолетов в Домодедово продолжает действовать.