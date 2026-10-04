Аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме Росавиация отменила ограничения в аэропорту Внуково

Москва4 окт Вести.В аэропорту Внуково отменены ограничения на полеты, вводившиеся в целях безопасности почти на четыре часа. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время усиленные меры безопасности введены в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

Ночью 4 октября мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов на подлете к Москве.