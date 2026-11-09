Москва9 нояВести.Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили полноценное обслуживание авиарейсов после отмены ограничений на полеты, которые вводились в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства на платформе MAX
В ночь на 9 ноября воздушные гавани ограниченно принимали и отправляли самолеты по согласованию с соответствующими органами. Меры безопасности действовали во Внуково около 2,5 часов, в Домодедово – порядка 3,5 часов.