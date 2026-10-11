Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в обычном режиме Росавиация отменила ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово

Москва11 окт Вести.Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к работе в обычном режиме после ограничений на полеты, которые вводились в воздушных гаванях в целях безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Внуково, Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее 11 октября ограничения на полеты вводились во всех столичных аэропортах. Мэр Москвы Сергей Собянин во второй половине дня сообщал об уничтожении на подлете к столице 23 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).