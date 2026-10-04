Москва4 октВести.Аэропортах Внуково и Домодедово вновь работают без ограничений, сообщает Росавиация.
Аэропорты Внуково, Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
Там отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Относительно аэропорта Шереметьево, где также были введены ограничения, пока ничего не сообщается.
Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении 5 беспилотников, летевших на российскую столицу.