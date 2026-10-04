Ограничения во Внуково и Домодедово, введенные для безопасности, сняты

Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатному режиму работы Ограничения во Внуково и Домодедово, введенные для безопасности, сняты

Москва4 окт Вести.Аэропортах Внуково и Домодедово вновь работают без ограничений, сообщает Росавиация.

Аэропорты Внуково, Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX

Там отметили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Относительно аэропорта Шереметьево, где также были введены ограничения, пока ничего не сообщается.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении 5 беспилотников, летевших на российскую столицу.