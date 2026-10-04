Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Три московских аэропорта перешли на работу по согласованию Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию

Москва4 окт Вести.Сразу три аэропорта московского авиаузла: Внуково, Шереметьево и Домодедово – вечером 4 октября принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в мессенджере MAX.

Причина – введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов уточнили в ведомстве

Пассажиров предупредили, что в связи со сложившейся ситуацией возможны корректировки в расписании рейсов. Им предложили уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.