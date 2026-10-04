Москва4 октВести.Сразу три аэропорта московского авиаузла: Внуково, Шереметьево и Домодедово – вечером 4 октября принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация в мессенджере MAX.
Причина – введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней.
Меры приняты для обеспечения безопасности полетовуточнили в ведомстве
Пассажиров предупредили, что в связи со сложившейся ситуацией возможны корректировки в расписании рейсов. Им предложили уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропорта.