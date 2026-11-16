Москва16 нояВести.В аэропортах Внуково, Домодедово и в Жуковском прием и отправка рейсов осуществляется по согласованию, сообщает Росавиация.
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаванейговорится в сообщении
В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.