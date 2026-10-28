Москва28 октВести.В трех аэропортах Московского авиационного узла ограничены полеты самолетов, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванейговорится в канале ведомства на платформе MAX
В пресс-службе Росавиации уточнили, что решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.