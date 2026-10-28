Росавиация ограничила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили полеты Росавиация ограничила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

Москва28 окт Вести.В трех аэропортах Московского авиационного узла ограничены полеты самолетов, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней говорится в канале ведомства на платформе MAX

В пресс-службе Росавиации уточнили, что решение принято в целях обеспечения безопасности полетов.