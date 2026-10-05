Росавиация: аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию Росавиация: аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Москва5 окт Вести.Столичные аэропорты Внуково и Домодедово в связи с ограничениями принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней говорится в сообщении, которое было опубликовано в понедельник, в 03.06 по московскому времени

Как пояснили в Росавиации, данные меры необходимы для безопасности полетов.