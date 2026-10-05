Москва5 октВести.Столичные аэропорты Внуково и Домодедово в связи с ограничениями принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаванейговорится в сообщении, которое было опубликовано в понедельник, в 03.06 по московскому времени
Как пояснили в Росавиации, данные меры необходимы для безопасности полетов.