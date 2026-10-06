Росавиация: аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию Росавиация: аэропорты Внуково и Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Москва6 окт Вести.В столичных аэропортах аэропортах Внуково и Домодедово в связи с ограничениями рейсы принимаются и отправляются по согласованию с соответствующими органами, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней говорится в сообщении, которое было опубликовано в во вторник, 6 октября, в 00.05 по московскому времени

Как пояснили в Росавиации, данные меры необходимы для безопасности полетов.