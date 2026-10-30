Внуково и Домодедово принимают рейсы по согласованию с уполномоченными органами

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают рейсы по согласованию Внуково и Домодедово принимают рейсы по согласованию с уполномоченными органами

Москва30 окт Вести.Аэропорты Внуково и Домодедово продолжают работать. Ограничения на использование воздушного пространства в районе этих аэропортов скорректировали, и теперь полеты выполняются по согласованию с профильными органами. Об этом сообщила Росавиация на платформе MAX.

Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней говорится в публикации

Данные меры приняли для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.

Узнать статус своего рейса можно на онлайн-табло авиагаваней.