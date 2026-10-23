Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Два московских и один подмосковный аэропорт перешли на работу по согласованию Внуково, Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Москва23 окт Вести.Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней говорится в сообщении

Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиры могут уточнить статус рейса с помощью онлайн-табло аэропортов.