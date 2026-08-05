Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на особый режим работы

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) отправляют рейсы по согласованию Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на особый режим работы

Москва5 авг Вести.Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Как уточняется, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Пассажирам рекомендуется уточнят статус своего рейса на официальном табло аэропортов в режиме онлайн.

Также стало известно, что в целях безопасности аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.