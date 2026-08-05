Москва5 авгВести.Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Как уточняется, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаванейотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Пассажирам рекомендуется уточнят статус своего рейса на официальном табло аэропортов в режиме онлайн.
Также стало известно, что в целях безопасности аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию.