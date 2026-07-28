Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию

Росавиация: аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию Аэропорт Жуковский принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва28 июл Вести.Аэропорт Жуковский (Раменское) обслуживает авиарейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани отметила пресс-служба Росавиации на платформе МАХ

В ведомстве уточнили, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово отправляют рейсы по согласованию в целях безопасности.