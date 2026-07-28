Москва28 июлВести.Аэропорт Жуковский (Раменское) обслуживает авиарейсы по согласованию. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорт Жуковский (Раменское) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагаваниотметила пресс-служба Росавиации на платформе МАХ
В ведомстве уточнили, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово отправляют рейсы по согласованию в целях безопасности.