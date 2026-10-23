Москва23 октВести.Столичные аэропорты Внуково и Домодедово приступили к обслуживанию рейсов по согласованию, аэропорт Жуковский вернулся к работе в штатном режиме. Об этом сообщили в Росавиации.
Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаванейсказано в сообщении
Отмечается, что в расписании рейсов возможны изменения.
Полностью ограничения отменены в подмосковном Жуковском.