Москва1 сенВести.Возобновлена работа аэропортов Внуково и Домодедово, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В воздушных гаванях сняты ограничения на прием и отправку рейсов.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетовподчеркивается в заявлении ведомства, опубликованном в MAX
Ранее сообщалось, что Внуково и Домодедово переходили на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами в связи с тем, что в районах авиагаваней вводились ограничения на использование воздушного пространства.
Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.