Сняты ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу в штатном режиме

Москва1 сен Вести.Возобновлена работа аэропортов Внуково и Домодедово, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В воздушных гаванях сняты ограничения на прием и отправку рейсов.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов подчеркивается в заявлении ведомства, опубликованном в MAX

Ранее сообщалось, что Внуково и Домодедово переходили на прием и отправку рейсов по согласованию с уполномоченными органами в связи с тем, что в районах авиагаваней вводились ограничения на использование воздушного пространства.

Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.