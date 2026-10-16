Росавиация: аэропорты Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме Аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили обслуживание авиарейсов

Москва16 окт Вести.Утром 16 октября в столичном регионе аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) возобновили обслуживание авиарейсов после временного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево.