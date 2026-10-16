Москва16 октВести.Утром 16 октября в столичном регионе аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) возобновили обслуживание авиарейсов после временного перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В ведомстве уточнили, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Ранее сообщалось, что Росавиация разрешила полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево.