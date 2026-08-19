Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Аэропорты Домодедово и Жуковского возобновили работу Временные ограничения сняты в аэропортах Домодедово и Жуковский

Москва19 авг Вести.Ограничения на прием и отправку воздушного транспорта сняли утром 19 августа в двух российских аэропортах, сообщает Росавиация. Речь идет о воздушных гаванях Домодедово и Жуковского.

Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте, опубликованном в канале МАХ в 04.23 по московскому времени

В Росавиации отметили, что ограничения вводились с целью обеспечения безопасности полетов. При этом никаких подробностей не сообщается.