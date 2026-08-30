Москва30 авгВести.Два московских аэропорта возобновляют работу в полном объеме. В Домодедово и Жуковском сняли имевшиеся ограничения, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта.
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении ФАВТ
С 6 часов 47 минут, согласно публикации Росавиации, в обеих воздушных гаванях рейсы отправляли и принимали по согласованию с соответствующими органами.
Ранее ограничения также сняли в аэропортах Краснодара и Пулково.