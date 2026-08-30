Москва30 авг Вести.Московские воздушные порты Домодедово и Жуковский работают с ограничениями, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней