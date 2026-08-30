Москва30 авгВести.Московские воздушные порты Домодедово и Жуковский работают с ограничениями, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаванейнаписали в Росавиации
Статус конкретного рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось об аналогичных ограничениях, введенных в аэропорту Внуково.