Москва30 авгВести.Московские воздушные порты Домодедово и Жуковский работают с ограничениями, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней

написали в Росавиации

Статус конкретного рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось об аналогичных ограничениях, введенных в аэропорту Внуково.