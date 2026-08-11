Москва11 авгВести.Воздушные порты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаванейнаписали в Росавиации
Там также уточнили, что в расписании портов могут возникнуть изменения. Уточнить статус рейса можно на онлайн-табло.