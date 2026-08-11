Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают с ограничениями Аэропорты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию

Москва11 авг Вести.Воздушные порты Домодедово и Жуковский обслуживают рейсы по согласованию, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.

Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней написали в Росавиации

Там также уточнили, что в расписании портов могут возникнуть изменения. Уточнить статус рейса можно на онлайн-табло.