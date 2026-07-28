Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы с учетом ограничений Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с органами

Москва28 июл Вести.Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Информацию он опубликовал в мессенджере МАХ 28 июля, во вторник, в 10.40.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани написал представитель Росавиации

В расписании рейсов возможны корректировки, последние данные по полетам доступны на онлайн-табло.