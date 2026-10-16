Росавиация разрешила полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево

В двух столичных аэропортах отменены ограничения на полеты Росавиация разрешила полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево

Москва16 окт Вести.В столичных аэропортах Внуково и Шереметьево отменены ограничения на полеты после вынужденного почти 5-часового перерыва, связанного с усилением мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорты Внуково, Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно данным пресс-службы Росавиации, запрет на полеты и обслуживание рейсов сохраняется в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Ограничения в столичных воздушных гаванях вводились на фоне отражения атак украинских беспилотников. Согласно последним данным, ночью 16 октября силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Москве 79 вражеских БПЛА.