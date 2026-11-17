Росавиация разрешила полеты в аэропорту Шереметьево Аэропорт Шереметьево возобновил работу в обычном режиме

Москва17 ноя Вести.В аэропорту Шереметьево отменены ограничения на полеты, воздушная гавань возобновила авиасообщение. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов говорится в канале ведомства на платформе MAX

Усиленные меры безопасности в воздушной гавани вводились на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в столичном регионе. Согласно данным мэра Москвы Сергея Собянина, 16 ноября с 22.56 мск силы ПВО обезвредили 75 беспилотников, направленных на столицу. С начала суток на подступах к Москве уничтожено 214 вражеских БПЛА.