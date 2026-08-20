В аэропорту Домодедово отменили ограничения на полеты Росавиация: аэропорт Домодедово работает в обычном режиме

Москва20 авг Вести.Аэропорт Домодедово возобновил полноценное обслуживанием авиарейсов после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности на фоне отражения ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX

Ночью 20 августа мэр Москвы Сергей Собянин информировал об уничтожении восьми украинских БПЛА на подлете к Москве.

В настоящее время ограничения на полеты сохраняются в аэропорту Жуковский.