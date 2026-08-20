Москва20 авгВести.Аэропорт Домодедово возобновил полноценное обслуживанием авиарейсов после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности на фоне отражения ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Аэропорт Домодедово. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX
Ночью 20 августа мэр Москвы Сергей Собянин информировал об уничтожении восьми украинских БПЛА на подлете к Москве.
В настоящее время ограничения на полеты сохраняются в аэропорту Жуковский.