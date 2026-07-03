Аэропорт Домодедово вновь обслуживает рейсы по согласованию с органами

Аэропорт Домодедово вновь перешел на обслуживание рейсов с учетом ограничений Аэропорт Домодедово вновь обслуживает рейсы по согласованию с органами

Москва3 июл Вести.В аэропорту Домодедово введены ограничения, предписывающие обслуживать рейсы только после согласования с соответствующими органами. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Информацию он опубликовал в мессенджере МАХ 3 июля в 11.33, при этом аналогичные меры безопасности были отменены в воздушной гавани несколькими минутами ранее.

По информации мэра российской столицы Сергея Собянина, с начала в пятницу суток на подлете к городу система ПВО уничтожила 10 украинских БПЛА.