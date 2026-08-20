Москва20 авгВести.Аэропорт Жуковский возобновил обслуживанием авиарейсов в штатном режиме после вынужденных ограничений из-за усиления мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Усиленные меры безопасности в авиагавани водились на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ночью и утром 20 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации в общей сложности 20 украинских БПЛА, летевших к российской столице.