Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Жуковский

Аэропорт Жуковский возобновил полеты Росавиация отменила ограничения на полеты в аэропорту Жуковский

Москва20 авг Вести.Аэропорт Жуковский возобновил обслуживанием авиарейсов в штатном режиме после вынужденных ограничений из-за усиления мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Усиленные меры безопасности в авиагавани водились на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Ночью и утром 20 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации в общей сложности 20 украинских БПЛА, летевших к российской столице.