Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме Росавиация разрешила полеты в аэропорту Внуково

Москва20 авг Вести.Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после вынужденного перерыва из-за усиления мер безопасности на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 20 августа мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о ликвидации восьми вражеских БПЛА, летевших к Москве.

В настоящее время запрет на полеты сохраняется в аэропортах Домодедово и Жуковский.