Москва20 авгВести.Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после вынужденного перерыва из-за усиления мер безопасности на фоне отражения атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.
Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 20 августа мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о ликвидации восьми вражеских БПЛА, летевших к Москве.
В настоящее время запрет на полеты сохраняется в аэропортах Домодедово и Жуковский.