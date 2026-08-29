В аэропорту Внуково сообщили об отсутствии массовых задержек рейсов

Аэропорт Внуково работает штатно после снятия ограничений В аэропорту Внуково сообщили об отсутствии массовых задержек рейсов

Москва29 авг Вести.Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме после снятия ограничений на использование воздушного пространства утром 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Массовых многочасовых задержек нет сказано в сообщении

Отмечается, что некоторые длительные задержки авиарейсов на вылет связаны с ограничениями в ряде регионов.

Пассажирам рекомендовали проверять статус рейса перед отправкой в аэропорт, а также следить за сообщениями авиакомпаний.