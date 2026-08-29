Москва29 авгВести.Столичный аэропорт Внуково работает в штатном режиме после снятия ограничений на использование воздушного пространства утром 29 августа. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Массовых многочасовых задержек нетсказано в сообщении
Отмечается, что некоторые длительные задержки авиарейсов на вылет связаны с ограничениями в ряде регионов.
Пассажирам рекомендовали проверять статус рейса перед отправкой в аэропорт, а также следить за сообщениями авиакомпаний.